In Macedonia del Nord si combatte lo smog con un’app (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Protesta per l’inquinamento dell’aria a Skopje, nel 2019. foto: Robert Atanasovski /AFP via Getty Images)Già due anni fa, i livelli di inquinamento di Skopje, nella Macedonia del Nord, superavano del 60 per cento la soglia massima consentita dagli standard dell’Unione Europea. Se è vero che il paese non è ancora uno stato membro – seppur abbia avviato i negoziati di adesione – la qualità dell’aria è pessima anche oggi al punto che molti giovani scappano e per molti mesi dell’anno è addirittura rischioso uscire di casa, soprattutto nelle zone più basse della città. Non a caso, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) aveva stimato che oltre 3.000 decessi prematuri all’anno nella Macedonia del Nord ... Leggi su wired

