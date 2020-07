Il sindaco Morelli: "Il settore giovanile della Marignanese deve restare a San Giovanni" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Per la prima squadra leggo che ci sono delle trattative in corso, ma chiaramente io mi occupo della comunità e il presidente del club Oscar Cervellieri dell'aspetto sportivo. Non voglio entrare in ... Leggi su newsrimini

Ultime Notizie dalla rete : sindaco Morelli Il sindaco Morelli: “Il settore giovanile della Marignanese deve restare a San Giovanni” News Rimini Il sindaco Morelli: "Il settore giovanile della Marignanese deve restare a San Giovanni"

Niente drammi da parte del sindaco di San Giovanni in Marignano, Daniele Morelli, se la Marignanese si dovesse spostare con la prima squadra al “Calbi” di Cattolica purché il settore giovanile giallob ...

Fassino vuole gli Esteri ma c'è il veto M5s La soluzione? Rinviare tutto a settembre

La maggioranza giallorossa si incarta sul rinnovo delle presidenze delle commissioni di Camera e Senato. I veti dei Cinque stelle sui candidati dem e di Italia viva bloccano la trattativa. Ieri è stat ...

Niente drammi da parte del sindaco di San Giovanni in Marignano, Daniele Morelli, se la Marignanese si dovesse spostare con la prima squadra al “Calbi” di Cattolica purché il settore giovanile giallob ...La maggioranza giallorossa si incarta sul rinnovo delle presidenze delle commissioni di Camera e Senato. I veti dei Cinque stelle sui candidati dem e di Italia viva bloccano la trattativa. Ieri è stat ...