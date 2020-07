Il pandemicamente corretto killer (Di mercoledì 29 luglio 2020) Marco Gervasoni Non esiste artista italiano più noto all'estero di Andrea Bocelli. Purtroppo ha tanti difetti agli occhi degli artisti del regime progressista di sinistra italico Non esiste artista italiano più noto all'estero di Andrea Bocelli. Purtroppo ha tanti difetti agli occhi degli artisti del regime progressista di sinistra italico. È nazionalpopolare e rivendica la sua italianità. E già questo è considerato qualcosa di poco chic, di «chiuso». Poi, Bocelli non è di sinistra o meglio non si è mai intruppato nella caravanserraglio conformista: non è mai andato in piazza per chiedere più immigrazione, non ha osannato Greta, non ha mai insultato Salvini e Trump, anzi del primo si è detto «amico» e doveva esibirsi all'inaugurazione del secondo, non fosse stato oggetto di ... Leggi su ilgiornale

