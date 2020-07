George Gardi, ag. Elmas: “Gattuso ha fiducia in lui, sul rinnovo…” (Di mercoledì 29 luglio 2020) George Gardi agente di Elmas Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto in diretta George Gardi agente di Elif Elmas. Ecco quanto dichiarato: … L'articolo George Gardi, ag. Elmas: “Gattuso ha fiducia in lui, sul rinnovo…” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

George Gardi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : George Gardi