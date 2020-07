Fase 3: Fismu, avviare 'new deal' Ssn per evitare un altro tragico marzo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug. (Adnkronos Salute) - avviare subito "un 'new deal' del sistema sanitario nazionale, utilizzando anche il Mes, con risorse e personale adeguato e con obiettivi chiari, tra questi quelli di potenziare il territorio, a partire dalla rifondazione della rete di medicina dei servizi ora inesistente: prevenzione, epidemiologia, medicina scolastica, vaccinazioni. Così saremo pronti ed eviteremo un altro tragico marzo". Lo chiede Francesco Esposito, segretario generale della Federazione italiana sindacale medici uniti (Fismu) che completa l'elenco delle misure necessarie con: "stabilizzazione dei precari, passaggio a dipendenza dei medici del 118, valorizzazione dei medici di medicina generale e degli specialisti ambulatoriali nelle scuole e nella governo delle cure ... Leggi su liberoquotidiano

