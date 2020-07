Evasione dal cercere di Foggia, catturato l'ultimo fuggitivo: torna in cella per l'omicidio dell'ex suocera (Di mercoledì 29 luglio 2020) Aghilar è stato catturato in un casolare a Minervino Murge dove ha trascorso parte della latitanza. Dopo la fuga la famiglia della vittima era stata costretta a trasferirsi in una località protetta: "Finalmente ora possono tornare" Leggi su repubblica

