Emmy Awards 2020: ecco tutte le nomination (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nonostante tutte le difficoltà del momento, è arrivato il momento degli Emmy Awards 2020 e delle nomination. Tramite una cerimonia in diretta streaming, condotta dalla star del Saturday Night Live Leslie Jones, sono state infatti presentate in via ufficiale le nomination della 72esima edizione degli Emmy Awards. Come risaputo, consiste nel riconoscimento americano che premia le serie, le miniserie e i film prodotti per la televisione. Tra i prodotti candidati a più riconoscimenti emergono Ozark, Succession e The Marvelous Mrs Maisel, con la sorpresa de Le Regole del Delitto Perfetto in pratica a secco, partecipando di fatto appena con la guest star Cicely Tyson. La cerimonia di premiazione è ... Leggi su italiasera

italiaserait : Emmy Awards 2020: ecco tutte le nomination - MondoTV241 : Ecco tutte le nomination degli Emmy Awards #EmmyAwards - IOdonna : Emmy Awards 2020, le nomination: chi vince e chi perde nella conta dei premi più ambiti della Tv - DigiTalkPR : Emmy 2020, prime candidature per Disney+ e AppleTV+ ma è Watchmen il re Tutte le serie tv candidate agli Emmy Awar… - StarWars_Italia : Emmy Awards 2020: ecco tutte le 15 nomination di The Mandalorian! -