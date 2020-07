Coronavirus a Jesolo, sospetto focolaio da una moschea (Di mercoledì 29 luglio 2020) Coronavirus a Jesolo, forse ha origine da una moschea il caso che ha portato alla chiusura di un ristorante e messo i dipendenti in quarantena Coronavirus a Jesolo, ha avuto forse origine da una moschea il caso che ha portato alla chiusura di un ristorante e alla crescita del numero dei dipendenti positivi ora messi in quarantena. Il virus sarebbe stato portato da un uomo bengalese, lavoratore del ristorante del lido, da anni residente a Jesolo e frequentatore del luogo di preghiera. L’uomo si era sentito male e pertanto per alcuni giorni non si era presentato a lavoro. Prima era andato dal medico, poi al pronto soccorso e lì la scoperta della positività tramite il tampone. Dopo i controlli, sarebbero tre i dipendenti del ristorante ... Leggi su bloglive

