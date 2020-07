Aereo supersonico in arrivo entro il 2025: ecco i dettagli (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il silenzioso e velocissimo jet “Son of Concorde” potrebbe essere pronto a volare in meno di un decennio. Il che significa che siamo a un passo dal poter coprire distanze abissali del calibro di Londra a New York in poche ore con un Aereo supersonico. Aereo supersonico: l’azienda statunitense è già a lavoro Il produttore di aeromobili statunitense Aerion Supersonic sta completando il suo jet supersonico AS2 da 8-12 passeggeri, con l’ obiettivo di concluderlo e consentire volo entro il 2025 . Con una velocità di marcia di 1.074 mph, il veicolo si differenzia molto dal suo predecessore, Concorde classico. Questa versione moderna dell’Aereo supersonico presenta infatti na serie di ... Leggi su kontrokultura

Non fu comunque il troppo peso dell’aereo la causa dell’incidente ... imprenditori e celebrità – vollero approfittare per fare un ultimo giro sul jet supersonico, e Air France e British Airways ...

Questo terribile incidente segna l’inizio della fine di un mito – quello del Concorde, un aereo supersonico. «Ero a un congresso il giorno in cui il Concorde si è schiantato. Ho ricevuto una chiamata ...

