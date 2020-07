Week end al Borgo, doppio appuntamento a Valle dell’Angelo (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiValle dell’Angelo (Sa) – Il Progetto “la Valorizzazione della Millenaria Fiera della Croce di Stio ed.51ma“, con la direzione artistica di Lillo De Marco cofinanziato dalla Regione Campania, coinvolge ben sei comuni del Cilento interno Campora, Gioi, Orria, Perito Stio e Valle dell’Angelo e intende proporsi come evento che, attraverso la fusione di itinerari, cultura e spettacoli, accoglienza diffusa, natura, enogastronomia e cultura, rievoca le forme artistiche e gli aspetti tipici e caratterizzanti dei luoghi che hanno subito l’influenza del “crocevia” che nei secoli ha rappresentato la Fiera della Croce. Dopo il “lockdown”, scaturito dall’emergenza sanitaria, il progetto culturale e di valorizzazione dell’alto Cilento riparte con slancio! Con la ... Leggi su anteprima24

Agenzia_Ansa : A #Capri #mascherine obbligatorie anche all'aperto. Il sindaco firma un'ordinanza per i week end nelle strade del c… - WeCinema : Week end al cinema: aspettando in agosto l’uscita di 'Volevo nascondermi' premiato con Elio Germano a Berlino, al v… - italiaserait : Caldo: sarà un crescendo di giorno in giorno, fino ad arrivare ai 40° del prossimo week-end - DUNGEONTERAPYA1 : RT @DUNGEONTERAPYA1: Le tue ore sadomaso, foto e video in location fetish affitti a ore in coppia. Attrezzatissimo, privacy. p.ta Romana Mi… - ilGiunco : Shopping, spettacoli, degustazioni, mostre: un week end ricco di eventi in centro storico -

Ultime Notizie dalla rete : Week end Parco Fluviale: nel week end appena trascorso sanzionati 14 automobilisti NoiTV - La vostra televisione Ferrari, Mekies: “GP Gran Bretagna? No formule magiche, a Silverstone per capire meglio la SF1000”

Il direttore sportivo della Scuderia Ferrari, Laurent Mekies, non è ottimista in vista del GP di Gran Bretagna, quarta gara del Mondiale 2020 di Formula 1 che si disputerà a Silverstone nel prossimo w ...

Quanto costa affittare ombrelloni e sdraio a Lignano, Grado e Bibione: ecco i prezzi spiaggia per spiaggia

Nella costa friulana e in quella veneta della vicina Bibione (San Michele al Tagliamento), che hanno totalizzato il sold out fronte mare anche in quest’ultimo week end di alta stagione, non ci sono si ...

Il direttore sportivo della Scuderia Ferrari, Laurent Mekies, non è ottimista in vista del GP di Gran Bretagna, quarta gara del Mondiale 2020 di Formula 1 che si disputerà a Silverstone nel prossimo w ...Nella costa friulana e in quella veneta della vicina Bibione (San Michele al Tagliamento), che hanno totalizzato il sold out fronte mare anche in quest’ultimo week end di alta stagione, non ci sono si ...