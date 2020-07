Temptation Island 2020, chi è Fabiano: l’ex di Antonella Elia (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nel corso della settima edizione di Temptation Island nel percorso di Antonella Elia e Pietro Delle Piane c’è stato un convitato di pietra: Fabiano. Al falò finale si scopre che Pietro Delle Piane aveva chiesto alla Elia di non nominarlo durante lo show, ma lei diverse volte l’ha nominato, anzi in una occasione ha persino confuso i nomi di Pietro e di Fabiano, facendo scattare la gelosia del fidanzato. Ma chi è questo Fabiano che ha ancora le chiavi di casa dove convivono Antonella e Pietro (“E le avrà per sempre perché è l’unica persona di cui mi fido” spiega la Elia), che Antonella chiama ancora diverse volte al giorno e che alle ... Leggi su tvzap.kataweb

iamamexal : HA VINTO LUI COME PERSONAGGIO PIÙ RIDICOLO DI TEMPTATION ISLAND QUEST’ ANNO BRAVO COMPLIMENTI, UN APPLAUSO#TemptationIsland - gleescovers : comunque pietro esce da temptation island e poi va fatto entrare in carcere perché ha degli atteggiamenti da predat… - _caduta_massi_ : -Pietro è così sottoterra che non ci si può arrivare neanche con le sale mobili -Fabiano è temptation island 2020 -… - Hi_itsme285 : Beh in effetti, sarebbe l'unica motivazione per far dire tutte quelle cattiverie a Pietro #temptationisland… - rvmevmacleoid : RT @chIoestewart: io non potrei mai fare temptation island raga, sono troppo gelosa -

La quinta puntata di Temptation Island ha presentato nuovi risvolti rispetto alla relazione tra Anna e Andrea. Lei più grande di lui, già madre, che sin dall'inizio del programma ha messo alla prova l ...

La quinta puntata di Temptation Island ha mostrato l’ennesimo scivolone di Pietro Delle Piane. L’attore, parlando con i compagni di avventura e con alcune tentatrici, si è lasciato andare a dichiarazi ...

