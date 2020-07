Temptation Island 2020: anticipazioni di stasera 28 luglio 2020 (Di martedì 28 luglio 2020) Allacciate le cinture, tra poche ore prenderà il via il viaggio dei sentimenti di Temptation Island 2020. Il fortunato programma televisivo, trasmesso oggi 28 luglio dalle 21:20 su Canale 5, approda al suo quinto appuntamento con ancora tante sorprese, scioccanti rivelazioni, flirt e scatti di gelosia che renderanno l’atmosfera sull’isola del peccato sempre più scottante. Come di consueto, al timone del reality show ci sarà Filippo Bisciglia che mostrerà ai concorrenti, tramite filmati, il comportamento dei partner in compagnia di single affascinanti e giunti sul posto proprio per mettere alla prova la fedeltà delle coppie. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Temptation Island!Segui Termometro Politico su ... Leggi su termometropolitico

mckinnonwife : Stasera ci sta temptation island. È divertente perché odio questo programma è lo guardo solo per mia sorella ma l’u… - IsaeChia : ‘#TemptationIsland 7’, le anticipazioni della quinta puntata - PkSpecial : OGGI C’È TEMPTATION ISLAND - soffficini : @Sunxtommox Ma basta digitare nella barra di ricerca per vedere tutti i tweet in cui parli di temptation island, ci… -