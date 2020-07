Stalker 2 sfrutterà la potenza di Xbox Series X e supporterà il ray tracing (Di martedì 28 luglio 2020) All'evento Xbox Games Showcase c'è stato spazio anche per Stalker 2, l'attesissimo titolo di GSC Game World che arriverà in esclusiva console temporale su Xbox Series X e PC.Quanto mostrato dagli sviluppatori allo show di Microsoft non erano le vere e proprie immagini del gioco, ma una 'dimostrazione della grafica e dell'atmosfera' a cui punta il team. E, dal punto di vista tecnico, sembra proprio che il nuovo Stalker sia davvero ambizioso.La pagina ufficiale Xbox dedicata al gioco, infatti, ha svelato alcuni dettagli tecnici della versione Xbox Series X e ha confermato che il titolo sfrutterà a dovere la potenza della console next-gen.Leggi altro... Leggi su eurogamer

