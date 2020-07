"Sono scioccata, la menzogna liberticida di Conte in aula": attacco totale della Meloni (Di martedì 28 luglio 2020) "Sono scioccata. Conte sta sostenendo ora al Senato che senza lo stato di emergenza il Governo non è in grado di fare normalissimi decreti, decreti legge, ordinanze. Questa è una grossolana menzogna e una pericolosissima deriva liberticida. Dove vuole arrivare il Governo?". Polemizza con il governo, tramite Twitter Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, dopo l'intervento del premier al Senato sulla proroga dell'emergenza fino a ottobre. ''Sono francamente scioccata dalla relazione e dalla replica di Conte. Che cosa diciamo al resto del mondo? Che cosa diciamo agli investitori che pensavano magari di voler tornare a investire in Italia? Diciamo che siamo il focolaio dell'Europa. ... Leggi su liberoquotidiano

Evelina79240984 : RT @GiorgiaMeloni: Sono scioccata. Conte sta sostenendo ora al Senato che senza lo stato di emergenza il Governo non è in grado di fare nor… - graziel69438952 : RT @GiorgiaMeloni: Sono scioccata. Conte sta sostenendo ora al Senato che senza lo stato di emergenza il Governo non è in grado di fare nor… - Nicola22Nicola : RT @GiorgiaMeloni: Sono scioccata. Conte sta sostenendo ora al Senato che senza lo stato di emergenza il Governo non è in grado di fare nor… - hanniegron : @Odetoxuminghao SONO SCIOCCATA - 570__chris : raga ho imparato a far partire la macchina sono scioccata e spaventata -

Ultime Notizie dalla rete : Sono scioccata Fase 3: Meloni, da Conte deriva liberticida - Ultima Ora Agenzia ANSA Salvini chiama Mattarella “Sconcerto per stato d’emergenza”/ “Proroga ingiustificata”

Contatto telefonico tra Matteo Salvini e Sergio Mattarella dopo la proroga dello stato d’emergenza sancita dal premier Conte: le ultime notizie. Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e l'ex viceprem ...

Conte: "Sì governo a risoluzione per proroga al 15 ottobre. Virus continua a circolare"

"Il virus continua a circolare. "Il governo è favorevole alla risoluzione della maggioranza" che prevede la proroga dello stato d'emergenza al 15 ottobre "e non favorevole a quella dell'opposizione".

Contatto telefonico tra Matteo Salvini e Sergio Mattarella dopo la proroga dello stato d’emergenza sancita dal premier Conte: le ultime notizie. Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e l'ex viceprem ..."Il virus continua a circolare. "Il governo è favorevole alla risoluzione della maggioranza" che prevede la proroga dello stato d'emergenza al 15 ottobre "e non favorevole a quella dell'opposizione".