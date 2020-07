Si parla di Morelli e Montagna ma il consigliere ha un cognome del sud e non è adeguato, bufera sulla Pedrazzi (Di martedì 28 luglio 2020) 'Mi sconcerta come un consigliere, come può essere il consigliere Mammì Consolato, M5S,, mi pare si chiami, possa capire di quello che sono i problemi della Montagna, come possa conoscere realmente la ... Leggi su sondriotoday

Si parla di Morelli e Montagna ma il consigliere ha un cognome del sud e non è adeguato, bufera sulla Pedrazzi

L'ospedale Morelli e i nostri timori

(Di I. Bormolini) Dopo la conferenza di venerdì scorso all'ospedale Morelli, gli animi si sono ulteriormente surriscaldati. Le spiegazioni su quello che è il nuovo assetto della sanità valtellinese, i ...

Sinergia col Morellino, polemiche in Cantina

Pitigliano (Grosseto), 28 luglio 2020 - Quella che si è svolta domenica, nella sede della Cantina Cooperativa di Pitigliano è stata un’assemblea annuale dei soci al vetriolo, dove sono emerse critiche ...

