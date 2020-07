"Si è autonomia a...". Prego? Grammatico, altro disastro di Veronica Gentili: ridicolizzata da Stefano Lorenzetto (Di martedì 28 luglio 2020) Ancora una bordata di Stefano Lorenzetto contro Veronica Genitli, la conduttrice Mediaset e firma del Fatto Quotidiano. Bordata che arriva nelle "pulci" fatte ai quotidiani. Ancora una volta, infatti, ravvisa un erroraccio da matita rossa messo nero su bianco dalla Gentili, in cui quest'ultima si imbatte nelle sue pagelle sul Fatto, dove ha affibbiato un "non classificato" a Matteo Salvini. Dunque, ecco quanto ha scritto: "Nel marcare la propria autonomia ai vincolanti suggerimenti di Bruxelles sulla gestione dei fondi europei". E Lorenzetto fa notare che "si è autonomi 'da' qualcosa, non 'a', quindi bisognava scrivere autonomia dai vincolanti suggerimenti". Il tutto si traduce in un voto 4- in grammatica, "come la settimana scorsa", conclude ... Leggi su liberoquotidiano

