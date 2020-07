Serie A, arbitri mercoledì 37a giornata: Sampdoria-Milan a Pasqua, Orsato per Udinese-Lecce (Di martedì 28 luglio 2020) L’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per le sei partite che si disputeranno mercoledì 29 luglio valide per la trentasettesima giornata di Serie A. Sampdoria-Milan sarà diretta da Fabrizio Pasqua di Nocera Inferiore con Massa al Var, mentre la gara Udinese-Lecce che potrebbe essere decisiva per la lotta salvezza verrà arbitrata dall’esperto Daniele Orsato di Schio con Giacomelli al Var. Cagliari-Juventus a Ghersini, Verona-Spal a Sozza, Lazio-Brescia a Massimi, Sassuolo-Genoa a Maresca, Fiorentina-Bologna a Di Bello e Torino-Roma a Piccinini. Di seguito le designazioni complete con gli arbitri delle sfide di domenica. H. VERONA – SPAL Mercoledì 29/07 h. 19.30 SOZZA MELI – ... Leggi su sportface

sportface2016 : #SerieA, arbitri mercoledì 37a giornata: #SampdoriaMilan a Pasqua, Orsato per #UdineseLecce - ilnapolionline : Ufficiale, Serie A - Gli arbitri in campo domani, 29 luglio - - romaforever_it : Designazioni Arbitrali 37ª Giornata di Serie A - Leotennents : @Sport_Mediaset Ma se ci sono gli arbitri pro juve cosa cambierebbe facendo i playoff??Sono il solo che ha capito c… - duppli : Sembra il secondo rigore per i bianconeri in #JuveFiorentina: il problema arbitri non riguarda solo la Serie A. Arb… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie arbitri Serie A, designazioni 37ª giornata: gli arbitri delle partite del 28 luglio Calcio News 24 Ancelotti: "Sarri, ottimo lavoro. Milan, tieni Ibra. Che confusione sui falli di mano..."

"Doverose le conferme di Pioli e di Ibrahimovic" "La Premier League ha attuato protocolli positivi, non ci sono stati contagi e le cose si sono svolte regolarmente”, spiega Ancelotti a proposito della ...

Chiesa a CM: 'Chiffi disastroso a Roma, ma il regolamento lo conosce?'

Prosegue anche nella stagione 2019-2020 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfo ...

"Doverose le conferme di Pioli e di Ibrahimovic" "La Premier League ha attuato protocolli positivi, non ci sono stati contagi e le cose si sono svolte regolarmente”, spiega Ancelotti a proposito della ...Prosegue anche nella stagione 2019-2020 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfo ...