Samsung Gallery si aggiorna con le anteprime video e altre novità (Di martedì 28 luglio 2020) Un nuovo aggiornamento di oggi per l'app Samsung Gallery introduce miglioramenti all'interfaccia utente e al cloud per gli utenti OneDrive.

Ora l’utente può dare un’occhiata veloce ai video senza aprirli, godendo dell’anteprima direttamente nella schermata principale. Si tratta di una funzionalità molto comoda, ma che non potrai disabilit ...Sta facendo rumore in queste ore un nuovo aggiornamento dedicato a milioni di utenti in possesso di un Samsung Galaxy. La questione verte fondamentalmente su Samsung Gallery, a testimonianza del fatto ...