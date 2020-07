Roma: immigrato libico sale sul bus, tira fuori una lama e minaccia così un passeggero… (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 lug – Attimi di paura su un autobus Atac di Roma. Un episodio sconcertante che ha visto come protagonista un immigrato libico, di 25 anni, con precedenti penali. L’uomo è salito sul mezzo e si è seduto a fianco di un altro passeggero, senza rispettare il distanziamento previsto sui mezzi pubblici per via del coronavirus. Non appena il vicino glielo ha fatto notare, lo straniero ha tirato fuori un cavatappi munito di lama e ha iniziato a minacciarlo. Per fortuna sul bus erano presenti anche due carabinieri in abiti civili che hanno assistito alla scena, accaduta nella giornata di ieri, e sono immediatamente intervenuti chiamando anche il 112 per avere rinforzi. Minacce e false generalità I militari hanno provato ... Leggi su ilprimatonazionale

