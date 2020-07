Previsioni Meteo, il tempo per la prima metà di Agosto. Molte sorprese, l’estate continua a singhiozzo (Di martedì 28 luglio 2020) Previsioni Meteo – Abbiamo già avuto modo di rilevare, nei nostri precedenti aggiornamenti sul lungo periodo, che nella prima parte del mese di Agosto potrebbero tornare maggiori disturbi nella circolazione generale a scala euro-atlantica. L’exploit anticiclonico associato a caldo torrido che vedremo nei prossimi giorni e magari ancora con incidenze nel weekend, soprattutto al Centro Sud, potrebbe essere drasticamente interrotto e, con buona probabilità, lo sarà vista la linearità evolutiva del modello europeo, nel proporre l’affondo di un ennesimo cavo depressionario Nord Atlantico. Scrivevamo, giorni fa, in riferimento a una analisi di tendenza stagionale, che gli orientamenti generali sia oceanici, sia relativi ai due fronti, subtropicale e ... Leggi su meteoweb.eu

