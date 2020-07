La vera colpa di Fontana (Di martedì 28 luglio 2020) A proposito dei problemi politici e giudiziari che coinvolgono in questi giorni il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, "ci sono alcuni fatti chiari. Il primo è che Fontana ha chiesto alla regione di non pagare ciò che la regione doveva pagare dopo un'indagine fatta da Report. E questo è un Leggi su ilfoglio

ilfoglio_it : A proposito dei problemi politici e giudiziari che coinvolgono in questi giorni il presidente della Lombardia, ci s… - LLucantini : @Cristia83300694 @matteosalvinimi È un cortocircuito orribile. Ma non dare la colpa agli extracomunitari. Non scade… - DiGiuseppeFDI : Ogni pensiero, che non vada contro la democrazia in ogni sua forma deve essere rispettato. E per tutte le volte che… - Marukonokokoro : #Bocelli non è che se uno ha un handicap va trattato bene, perché ci sentiamo in colpa, anche quando dice cazzate;… - AbbarchiProf : @AntonioAltavi17 Credo che il signor Altavilla esprima una esigenza vera, quella dell'approccio col mondo reale, ch… -

Ultime Notizie dalla rete : vera colpa La vera colpa di Fontana Il Foglio Cagliarimania: forse bisognerebbe chiedere tutti quanti scusa a Maran

Il 2020 disastroso del Cagliari prosegue nel peggiore dei modi con la sconfitta casalinga contro l’Udinese, compagine che certamente ha chiuso, o quantomeno sta ...

Autostrade in Liguria, per i lavori nelle gallerie i tempi rischiano di slittare

Solo negli ultimi tre giorni le ispezioni nelle gallerie liguri hanno costretto Autostrade a intervenire con urgenza in 11 tunnel. Con una situazione particolarmente complicata in A12, la Genova- Sest ...

Il 2020 disastroso del Cagliari prosegue nel peggiore dei modi con la sconfitta casalinga contro l’Udinese, compagine che certamente ha chiuso, o quantomeno sta ...Solo negli ultimi tre giorni le ispezioni nelle gallerie liguri hanno costretto Autostrade a intervenire con urgenza in 11 tunnel. Con una situazione particolarmente complicata in A12, la Genova- Sest ...