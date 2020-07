La confessione di Ed Sheeran sul successo tra attacchi di panico, alcol e droga (Di martedì 28 luglio 2020) Colpisce la confessione di Ed Sheeran sul successo. L'artista ha sofferto molto tra il 2014 e il 2015, nel momento in cui stava avendo una grande popolarità in tutto il mondo. "Volevo rimanere sveglio e bere tutta la notte e poi dormire sull’autobus. Non ho visto la luce del sole per quattro mesi", confida. Soffriva di attacchi di panico e per superarli faceva ricorso ad alcol e droghe. Durante un intervento ad un convegno sull'ansia e sul benessere, Ed Sheeran ha raccontato le sue devastanti esperienze, descrivendo se stesso come un ragazzo dalla personalità "dipendente". L'artista ha ricordato il tour mondiale a cavallo tra il 2014 e il 2015 e la sua necessità ossessiva di bere tutta la notte nel pullman che lo portava da ... Leggi su optimagazine

