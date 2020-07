José Carlos Alvarez: l’ex compagno di Casalino e il trading online sul petrolio (Di martedì 28 luglio 2020) José Carlos Alvarez, ex compagno di Rocco Casalino, ha raccontato oggi ad Arianna Di Cori di Repubblica come è andata dal suo punto di vista la storia della segnalazione all’antiriciclaggio illustrata qualche giorno fa da La Verità, che aveva ipotizzato anche il reato di insider trading per lui sostenendo che avrebbe potuto investire i suoi soldi in titoli come Autostrade e altri che potevano essere collegati all’attività di Rocco Casalino come portavoce di Giuseppe Conte: «Per caso un giorno, all’inizio del lockdown, mi sono imbattuto nel trading online, cliccando su una pubblicità. Sono stato contattato da un broker che mi ha detto che era conveniente investire in ... Leggi su nextquotidiano

