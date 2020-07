Inter-Napoli in tv e streaming: dove vederla (Di martedì 28 luglio 2020) Inter e Napoli si sfidano nel big match della 37ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming Il big match della 37ª giornata di Serie A è l’anticipo fra l’Inter di Antonio Conte e il Napoli di Gennaro Gattuso. I nerazzurri, secondi in classifica con 76 punti, lanciano la volata finale per la seconda piazza, che li vede duellare con l’Atalanta. I partenopei, invece, si trovano in 7ª posizione con 59 punti, ad una sola lunghezza di distanza dal Milan, attualmente 6°. Inter-Napoli: la partita si giocherà martedì 28 luglio 2020 alle ore 21.45 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano, senza la presenza del pubblico sugli spalti per rispetto del protocollo ... Leggi su calcionews24

