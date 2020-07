In Kosovo record di 276 positivi su 404 test effettuati (Di martedì 28 luglio 2020) Una forte ripresa dei contagi si registra in tutti i Paesi dell'area balcanica, in particolare Romania e Serbia. Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Kosovo record Coronavirus: in Kosovo record di 276 casi su 404 test swissinfo.ch Record Kosovo, 276 casi su 404 test

In Kosovo si mantiene alta la curva del contagio da coronavirus. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 276 su appena 404 test effettuati. Come riferiscono i media regionali, si tratta del record ...

Coronavirus Belgio, coprifuoco notturno ad Anversa. In Cina altri 68 casi, record da marzo

Coprifuoco notturno ad Anversa, in Belgio. Altri 68 casi di coronavirus in Cina, record da marzo. Scatta il coprifuoco notturno per emergenza coronavirus nella provincia belga di Anversa: tra le 23.30 ...

In Kosovo si mantiene alta la curva del contagio da coronavirus. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 276 su appena 404 test effettuati. Come riferiscono i media regionali, si tratta del record ...Coprifuoco notturno ad Anversa, in Belgio. Altri 68 casi di coronavirus in Cina, record da marzo. Scatta il coprifuoco notturno per emergenza coronavirus nella provincia belga di Anversa: tra le 23.30 ...