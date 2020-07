Emma Marrone partecipa ad una “gara” davvero particolare (Di martedì 28 luglio 2020) Questo articolo Emma Marrone partecipa ad una “gara” davvero particolare . La cantante Emma Marrone ha preso una decisione importante e ha voluto condividerla con il suo pubblico. Scopriamo insieme cosa è successo. Emma Marrone, cantante salentina di successo, ha deciso di pubblicare sul suo account ufficiale di Instagram un post molto serio per un motivo importante. In questi ultimi mesi la Marrone sta vivendo un … Leggi su youmovies

TicketOneIT : A causa dello stato d’emergenza dovuto al Covid-19, il tour di Emma Marrone nei palasport viene posticipato a maggi… - zazoomblog : “Me lo hanno detto…”. Emma Marrone la chat privata finisce sotto gli occhi di tutti e lei lo smaschera così -… - BotElenoire : non mi piace per niente emma marrone - NadiaRinaudo : Al Bano, Alessandra Amoroso, Renzo Arbore, Caparezza, Boomdabash, Nicola Di Bari, Diodato, Dolcenera, Emma Marrone,… - lernqueen : non ci sono parole per descrivere Emma Marrone -