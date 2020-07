Coronavirus, cinque nuovi positivi a Pozzuoli (4 in ospedale). Il sindaco Figliolia: Non abbassiamo la guardia (Di martedì 28 luglio 2020) cinque nuovi casi positivi al Covid-19 sono stati registrati a Pozzuoli (Napoli). A darne notizia è il sindaco Vincenzo Figliolia che ha ricevuto la comunicazione dalla Asl Napoli 2 Nord. Quattro dei 5 nuovi positivi, spiega Figliolia, “appartengono al mondo ospedaliero” e “una di queste persone è domiciliata a Pozzuoli, ma non residente”. Figliolia fa sapere che è in corso di completamento il link epidemiologico dei 5 nuovi casi e conclude rivolgendosi ai cittadini: “Il virus non è scomparso, tutti dobbiamo ricordare di mantenere la distanza, indossare la mascherina e lavare spesso le mani. Più prudenza è ... Leggi su ildenaro

