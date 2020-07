Coronavirus: caos di dati a Pozzuoli. Nessun focolaio in ospedale, il Comune costretto a rettificare (Di martedì 28 luglio 2020) caos nei dati diffusi sui positivi in città da Covid-19. In mattinata il sindaco, Vincenzo Figliolia, con un post sulla sua pagina facebook informava che “cinque nostri concittadini sono risultati positivi al test Covid-19. Me ne ha dato notizia l’ASL Napoli 2 Nord. Quattro appartengono al mondo ospedaliero. Una di queste persone è domiciliata a Pozzuoli ma non residente. Stanno completando il link epidemiologico di ciascuno di loro”. Notizia che creava sconcerto in città per il rischio di un nuovo focolaio presso il nosocomio cittadino, S. Maria delle Grazie, interessato nel periodo critico della pandemia da ben 47 casi tra medici ed operatori sanitari. A distanza, però, di qualche ora, la stessa Asl Napoli 2 diramava una nota in cui smentiva il sindaco: “le notizie ... Leggi su ildenaro

Avvenire_Nei : #Coronavirus. «Medici a scuola». Il resto è caos - FaroGuardia : Giovani si tuffano nel porto. È caos movida a Ponza - MLGcopyright : RT @Avvenire_Nei: #Coronavirus. «Medici a scuola». Il resto è caos - alcinx : RT @Avvenire_Nei: #Coronavirus. «Medici a scuola». Il resto è caos - Avvenire_Nei : #Coronavirus. «Medici a scuola». Il resto è caos -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus caos Coronavirus: caos di dati a Pozzuoli. Nessun focolaio in ospedale, il Comune costretto a rettificare Il Denaro Coronavirus, la sanità che non c’è

Il territorio è stato abbandonato, la riforma non è stata applicata, a Lodi città si negava la presenza dei casi positivi “Mamma, basta piangere”. “Ancora? Ti prego”. Per giorni mio figlio 15enne, app ...

Caos traghetti e aliscafi, il Prefetto: biglietti a/r e cambio orari delle corse

Allo scopo di scongiurare un non ordinato afflusso di turisti e viaggiatori presso le banchine e in prossimità dei luoghi di imbarco e di assicurare il rispetto delle disposizioni normative per ...

Il territorio è stato abbandonato, la riforma non è stata applicata, a Lodi città si negava la presenza dei casi positivi “Mamma, basta piangere”. “Ancora? Ti prego”. Per giorni mio figlio 15enne, app ...Allo scopo di scongiurare un non ordinato afflusso di turisti e viaggiatori presso le banchine e in prossimità dei luoghi di imbarco e di assicurare il rispetto delle disposizioni normative per ...