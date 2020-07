Carlo Conti, la dedica a Francesca Vaccaro è davvero particolare (Di martedì 28 luglio 2020) Questo articolo Carlo Conti, la dedica a Francesca Vaccaro è davvero particolare . Carlo Conti ha voluto fare una dedica speciale a sua moglie Francesca Vaccaro. Ma ecco qual è stato il gesto del conduttore. Oggi è un giorno speciale per Carlo Conti. O meglio, per sua moglie Francesca Vaccaro. Infatti quest’ultima in data odierna ha compiuto gli anni. Ed ecco che il conduttore non ha perso tempo … Leggi su youmovies

carlo_conforti : RT @savvucciu: Occorre fare una retata ed arrestare tutti quelli che hanno intrattenuto rapporti con Palamara, verificare le proprietà e i… - sardegnasulcis : Carlo Conti | “sgarbo” a Mediaset | il conduttore “ruba” una conduttrice - MusicTvOfficial : A #TaleeQualeShow di Carlo Conti arriva Carolina Rey. La Rey, dopo aver recitato nella fiction ‘Un medico in famigl… - ilbanale : Leggo di Cesari e mi preoccupo per Carlo Conti...non state troppo al sole. Ma hanno firmato l'emendamento con il qu… - Homunculus1510 : RT @ilbuonvecchiom: Bvrzvm non ha le palle di mettersi contro CARLO CONTI -