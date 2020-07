Cagliari, Zenga: “La Juventus non ci regalerà nulla. Voglio una squadra spensierata” (Di martedì 28 luglio 2020) “La Juve è una grande squadra e non ci regalerà nulla a prescindere dal momento. Mi aspetto piuttosto una squadra spensierata che riesca a giocarsi le sue carte, giocando all’attacco e pensando a come vincere. La vittoria ci manca da un po’, ma a parte Genova e un tempo a Verona, la squadra si è sempre espressa bene“. Queste le dichiarazioni di Walter Zenga, tecnico del Cagliari, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus alla Sardegna Arena. Poi sulle condizioni di Rog e Pereiro: “Penso che Marko possa star bene, ieri l’ho visto un po’ meglio e oggi dobbiamo ancora allenarci. In mezzo al campo abbiamo delle soluzioni che cercheremo di mettere insieme. Pereiro per me può giocare ... Leggi su sportface

junews24com : Cagliari-Juve, Zenga può sorridere: un recupero importante in vista del match - - sportli26181512 : Zenga: 'Contro la Juve voglio un #Cagliari spensierato': Il tecnico rossoblù: 'I bianconeri non ci regaleranno null… - Leccezionaleit : Panchine, scambio Liverani-Zenga sull’asse Lecce-Cagliari? - sportface2016 : #Cagliari, le parole di Zenga - FiorentinaUno : CAGLIARI, Zenga non verrà riconfermato: Di Francesco davanti a un bivio -