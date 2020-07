Addio a Gianrico Tedeschi: una carriera tra cinema, teatro e tv (Di martedì 28 luglio 2020) Ufficiale dell'esercito italiano, partì per la campagna di Grecia. Dopo l'8 settembre finì in un campo di prigionia dove era stato spedito dai fascisti per non aver aderito alla repubblica di Salò. Ed è qui che è cominciata la lunghissima carriera di Gianrico Tedeschi, milanese di nascita, classe 1920, nell'aprile scorso centenario festeggiato dal Presidente della Repubblica Mattarella che mandò un messaggio di auguri nella sua casa di Crabbia di Pettenasco, sul lago d'Orta, dove si è spento la scorsa notte circondato dall'affetto dei familiari, la moglie Marianella Laszlo, anche lei attrice, le due figlie: Sveva, che ha seguito le sue orme, ed Enrica, docente universitaria di sociologia, avuta dal primo matrimonio.Quel campo di prigionia dove interpretò Enrico IV, amava ripetere, ... Leggi su ilfogliettone

