Tricky, presenta in Italia il suo ultimo disco fall to pieces (Di lunedì 27 luglio 2020) Tricky pubblicherà il suo ultimo lavoro il 4 settembre in una data Italiana a Milano. Vediamo in questo articolo precisamente di cosa si tratta. L’artista inglese, già stato in Italia il 27 febbraio, pubblicherà il suo lavoro il 4 settembre. L’artista da sempre impeganto a fare musica, in quest’anno ha pubblicato già un LP. 20’20 è infatti l’LP della sua vita. Il lavoro infatti rappresenta un grande traguardo per l’artista. fall to pieces, arriva dopo un’anno dalla registrazione, fatta interamente a Berlino. Ogni canzone di questo lavoro apre scenario su un’altro album. Ogni canzone infatti, potrebbe formare da se un intro. I testi cupi, e ingannevoli nell’ascolto, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

