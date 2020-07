Tornati in liberta’ Pagoto e Bevilacqua: per loro solo obblighi di dimora (Di lunedì 27 luglio 2020) Si ridimensiona, almeno nei provvedimenti dei principali imputati, l’operazione “Aegades” che ha investito il comune di Favignana. Oggi lo stesso Gip Emanuele Cersosimo, che aveva emanato i provvedimenti nei confronti di 24 persone, ed in particolare l’arresto ai domiciliari del Sindaco Giuseppe Pagoto, in accoglimento delle tesi difensive ha revocato, sia per Pagoto che per... L'articolo Tornati in liberta’ Pagoto e Bevilacqua: per loro solo obblighi di dimora puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

tvio2 : Tornati in liberta’ Pagoto e Bevilacqua: per loro solo obblighi di dimora - ArdesiaNadia : RT @lanavediteseoed: 'Più che una cronaca di mesi travagliati, il Diario della talpa si occupa del futuro prossimo. Siamo tornati liberi, m… - benedettacosmi : RT @lanavediteseoed: 'Più che una cronaca di mesi travagliati, il Diario della talpa si occupa del futuro prossimo. Siamo tornati liberi, m… - Am_Paglia : RT @lanavediteseoed: 'Più che una cronaca di mesi travagliati, il Diario della talpa si occupa del futuro prossimo. Siamo tornati liberi, m… - HankHC91 : RT @lanavediteseoed: 'Più che una cronaca di mesi travagliati, il Diario della talpa si occupa del futuro prossimo. Siamo tornati liberi, m… -

Ultime Notizie dalla rete : Tornati liberta’ Recalcati: “La libertà è vuota senza solidarietà” la Repubblica