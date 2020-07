Tarro chiama in causa Burioni: qualcuno faceva il negazionista a febbraio, e non ero io… (Di lunedì 27 luglio 2020) “All’inizio di febbraio qualcuno che si spaccia per virologo dice che non ci sarebbe possibilità di epidemia in Italia. Invece dal 20 al 22 febbraio abbiamo una bomba atomica, soprattutto in Lombardia e in altre 14 province”. E’ un passaggio dell’intervento del virologo Giulio Tarro, durante il convegno in Senato ‘Covid-19 in Italia: tra informazione, scienza e diritti’. Tarro allude a Roberto Burioni, con il quale si è trovato più volte in disaccordo sul tema della pandemia da coronavirus. Per Tarro, in particolare, il viurs Covid-19 è destinato a scomparire e non dovrebbe esserci una seconda ondata. Tarro: Wuhan e Lombardia hanno lo stesso inquinamento “Dobbiamo tenere in ... Leggi su secoloditalia

Il professor Giulio Tarro ha parlato alla fondazione Nenni. Ecco le sue parole: "Sono contro l’ipotesi di prolungare lo stato di emergenza fino al prossimo 31 Dicembre. Perché si tratta di un provvedi ...

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giulio Tarro, epidemiologo ... partita di Coppa Italia per i festeggiamenti del Napoli, ci hanno chiamati sciagurati e due ...

