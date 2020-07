Sud- Gabriele Salvatores: Recensione, Trama, Cast (Di lunedì 27 luglio 2020) Nel 1993 è uscito nei Cinema il film drammatico Sud, diretto dal Regista Gabriele Salvatores, è il ritratto di un Italia che lotta per la giustizia. Il film si concentra sul malaffare e la corruzione che parte dei politici del Mezzogiorno effettuano più di non perdere la loro posizione di potere. A rimetterci sono sempre i cittadini di questi paesi, che non vengono mai ascoltati, e nessuno si cura dei loro bisogni. Per questi politici importa solo una cosa: il voto elettorale, mentre la popolazione combatte per poter avere una vita dignitosa, e per trovare un lavoro, che diventa una vera chimera. Leggi anche: The Karate Kid-la Leggenda continua: Recensione film Sud- Gabriele Salvatores: Film Gabriele Salvatores, è il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Sud Gabriele Gabriele Berni Prima Pagina Chiusi Litiga con la ragazza e si butta dal Pincio, morto 21enne a Roma

Roma, 26 lug. (askanews) – Un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato nella notte dalla terrazza del Pincio a Roma. A quanto ricostruito dai carabinieri, attorno alle 2.20 di notte il ragaz ...

Volo di 15 metri dopo la lite: morto 21enne

Una volo di 15 metri dalla terrazza del Pincio, a Roma. Un 21enne della Capitale, originario del Sud America, è morto nella notte. La vittima aveva avuto una lite con la fidanzata, una coetanea presen ...

