Serie C, il Campodarsego non si iscrive al prossimo campionato (Di lunedì 27 luglio 2020) Campodarsego - Il Campodarsego non si iscriverà al prossimo campionato di Serie C. Lo ha annunciato il presidente del club, Daniele Pagin , in una lettera aperta apparsa sul sito ufficiale dei ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #SerieC, il Campodarsego non si iscrive al prossimo campionato: Lo ha annunciato il presidente del club veneto… - clikservernet : Il Campodarsego non si iscrive alla Serie C. La lettera del presidente - Noovyis : (Il Campodarsego non si iscrive alla Serie C. La lettera del presidente) Playhitmusic - - villdav3 : #UFFICIALE : il Campodarsego non si iscriverà alla Serie C e libera un posto per le riammissioni - DiMarzio : Niente #SerieC per il #Campodarsego: il presidente spiega i motivi della rinuncia -