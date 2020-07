Recovery Fund, Patuanelli: “Non useremo fondi Ue per Ilva e Alitalia” (Di lunedì 27 luglio 2020) (Teleborsa) – “I soldi del Recovery Fund non saranno usati per interventi su Alitalia o Ilva“. Ad affermarlo a chiare lettere è il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli. I 208 miliardi ottenuti nella trattativa a Bruxelles saranno destinati – ha spiegato il Ministro in un’intervista a Sky Tg24 – a “rafforzare le dinamiche di filiere e per favorire l’aumento delle dimensioni delle imprese italiane”. Riguardo all’ipotesi di una bicamerale sul Recovery Fund Patuanelli ha sottolineato che sarà il Parlamento a decidere “quale strumento scegliere per raffontarsi con il Governo” ribadendo che nella determinazione delle linee di scelta degli investimenti l’Esecutivo deve ... Leggi su quifinanza

fattoquotidiano : Recovery Fund, Di Maio: “La mia idea? Vanno abolite le leggi che saranno nemiche della capacità dello Stato di spen… - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI ASSEDIA CONTE: 'COME RISPONDE A CHI HA BISOGNO DI SOLDI ORA?' - marattin : L’obiettivo della politica economica italiana - e lo scopo del Recovery Fund - deve essere il “doppio 2%”. Scoprite… - trilussa71 : RT @ImolaOggi: Recovery fund, Boschi: dobbiamo capire come spendere i soldi (se leggesse i comunicati del Viminale, lo avrebbe già capito)… - DiplomaziaTW : RECOVERY FUND? ALLORA PAGATE L'IMU SULLA PRIMA CASA. Ecco cosa vuole la Commissione per far finta di darvi i soldi -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Recovery Fund, il pressing di Conte: ora uno scatto decisivo. Da come spenderemo dipende il nostro futuro Corriere della Sera Ue: Renzi, follia bicamerale su Recovery fund, da settembre spendiamo i soldi

Roma, 27 lug 19:24 - (Agenzia Nova) - Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, presentando il suo libro "La mossa del cavallo" a Livorno ha detto: "La Bicamerale? Folle: ma le sembra ce ne siano poche?

Date a Conte quel che è di Conte

MES o non MES; extra-deficit o non extra-deficit; task force o non task force. Insomma, come un moderno Amleto, il premier Conte si trova -e si è trovato- ad affrontare dilemmi tutt’altro che di poco ...

Roma, 27 lug 19:24 - (Agenzia Nova) - Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, presentando il suo libro "La mossa del cavallo" a Livorno ha detto: "La Bicamerale? Folle: ma le sembra ce ne siano poche?MES o non MES; extra-deficit o non extra-deficit; task force o non task force. Insomma, come un moderno Amleto, il premier Conte si trova -e si è trovato- ad affrontare dilemmi tutt’altro che di poco ...