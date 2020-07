Piazza Affari, dividendi di oggi 27 luglio 2020 (Di lunedì 27 luglio 2020) (Teleborsa) – oggi, lunedì 27 luglio, in Borsa stacca la cedola del dividendo la seguente società: Rai Way ISIN: IT0005054967Mercato: MTADividendo ordinarioImporto per azione: 0,2329 euroData di pagamento: 29/07/2020Avviso Borsa Italiana del 25/06/2020 n. 16875 Leggi su quifinanza

