Offriva bimbo di 2 anni per prestazioni sessuali ai turisti: arrestato un uomo sul lungomare di Ostia (Di lunedì 27 luglio 2020) Ai turisti diceva di offrire prestazioni sessuali con un bambino di 2 anni in cambio di denaro. È quanto apprendiamo da un video in libera circolazione sulle bacheche social in cui vediamo un ragazzo fermato da uomini della Guardia Di Finanza, sull’asfalto, che gli rivolgono alcune domande alle quali lui risponde in maniera sconnessa. Le frasi sconnesse sulla religione La notizia è rimbalzata tra le redazioni nazionali e locali. Il Fatto Quotidiano scrive che la segnalazione è arrivata da un bagnante che si trovava sul lungomare di Ostia a pochi metri dalla caserma delle Fiamme Gialle. Agli agenti il bagnante ha raccontato di essere stato avvicinato da un uomo che gli aveva proposto di consumare atti sessuali ... Leggi su bufale

