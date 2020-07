Municipio I lancia iniziativa ‘libro sospeso’, in aiuto di famiglie in difficoltà (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma – A Roma oggi riapre il mercato dei libri usati di Lungotevere Oberdan, che da luglio a ottobre rappresenta una valida alternativa per le famiglie alle prese con il grande problema dell’acquisto dei testi scolastici per i propri figli, con le postazioni assegnate lo scorso anno mediante un bando del Municipio di durata triennale che aveva previsto che gli operatori svolgessero attivita’ con finalita’ sociali. “Sulla scia di tutte le iniziative di solidarieta’ a sostegno delle famiglie messe in campo durante i mesi del lockdown dal Primo Municipio in collaborazione con la grande rete del volontariato sociale- spiega la presidente Sabrina Alfonsi- in accordo con l’Associazione dei Librai abbiamo deciso di lanciare anche qui una raccolta di fondi per aiutare ... Leggi su romadailynews

fattoquotidiano : Paragone lancia il nuovo partito Italexit, con lui la presidente del VII municipio di Roma. Lozzi: “Lascio M5s e mi… - sabrinatehilim : RT @francotaratufo2: #Paragone: oltre a lanciare letame sul M5S e quindi sulle persone che lo hanno eletto, lancia il nuovo partito Italexi… - arcocielo : RT @fattoquotidiano: Paragone lancia il nuovo partito Italexit, con lui la presidente del VII municipio di Roma. Lozzi: “Lascio M5s e mi ca… - emiliopaperino : #Paragonexit lancia il nuovo partito Italexit raccogliera tutti coloro che si vogliono levare dalla balle! Il patin… - Caffe_Graziella : RT @francotaratufo2: #Paragone: oltre a lanciare letame sul M5S e quindi sulle persone che lo hanno eletto, lancia il nuovo partito Italexi… -