Gruppo Piaggio, impatto Covid sui ricavi del semestre (Di lunedì 27 luglio 2020) (Teleborsa) – Il Gruppo Piaggio chiude il 1° semestre dell’anno con un un utile netto positivo di 9,1 milioni di euro (34,6 milioni di euro nel primo semestre 2019). Al 30 giugno 2020 il Gruppo Piaggio ha venduto complessivamente nel mondo 210.300 veicoli (321.500 nel primo semestre 2019), registrando ricavi consolidati per 600,1 milioni di euro, in contrazione del 26,5% rispetto a 817 milioni di euro registrati al 30 giugno 2019 in conseguenza del lockdown. Il margine lordo industriale è stato pari a 171,7 milioni di euro, -31,3% rispetto ai 250 milioni di euro registrati al 30 giugno 2019. L’EBITDA consolidato di 83,1 milioni di euro, in contrazione del 38,1% (-37,6% a cambi costanti) rispetto ai 134,3 milioni di ... Leggi su quifinanza

