Fiorentina, Commisso è furioso: "Basta, mi sento preso in giro" (Di lunedì 27 luglio 2020) FIRENZE - Non si placa la furia della Fiorentina dopo il ko con la Roma . I viola continuano a protestare e stavolta lo fanno con il presidente Rocco Commisso : " Ci sono regole e regolamenti, se l'... Leggi su corrieredellosport

acffiorentina : ROCCO COMMISSO | ??? Rocco Commisso al termine della gara con la Roma #RomaFiorentina #ForzaViola ?? #Fiorentina - Gazzetta_it : Furia Commisso: 'Mi sento preso in giro! E non posso più stare in silenzio' - danisailor7 : RT @acffiorentina: ROCCO COMMISSO | ??? Rocco Commisso al termine della gara con la Roma #RomaFiorentina #ForzaViola ?? #Fiorentina http… - graziacludi : RT @acffiorentina: ROCCO COMMISSO | ??? Rocco Commisso al termine della gara con la Roma #RomaFiorentina #ForzaViola ?? #Fiorentina http… - zazoomblog : Fiorentina Commisso di nuovo furioso con gli arbitri: “Il calcio italiano non può fare queste figure” -… -