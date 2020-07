Esce dalla bolla e va in uno strip club: Lou Williams salterà le prime due partite (Di lunedì 27 luglio 2020) Aveva chiesto un permesso per andare ad un funerale. Così la NBA ha concesso a Lou Williams, guardia dei Los Angeles Clippers (in foto ai tempi dei 76ers), di uscire dalla bolla di Disney World ad Orlando per recarsi alla funzione. Tuttavia, alcune foto lo hanno immortalato in uno strip club di Atlanta, in barba ovviamente a tutte le misure di sicurezza anti-coronavirus. Così la Lega lo ha messo in quarantena per 10 giorni, come da protocollo per le assenze ingiustificate, provvedimento che gli impedirà di essere presente alle prime due sfide della ripresa dei Clippers, contro Lakers e Pelicans. Doc Rivers, allenatore dei californiani, ha commentato così la vicenda. Non posso dirvi molto, non ero con lui. In ogni caso è rientrato, naturalmente non ... Leggi su ilnapolista

