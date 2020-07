Dramma in piscina: annega bambina di 11 anni. Faceva il bagno con le amichette (Di lunedì 27 luglio 2020) Siamo a Napoli, precisamente in un complesso turistico di Ercolano. È qui che Pasqualina D’Anna di 11 anni è morta annegata mentre giocava in piscina con alcune amichette. La bimba è stata soccorsa dal 118, che ha tentato inutilmente di rianimarla. È accaduto poco dopo le 19. Indagano i Carabinieri. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri del Nucleo investigativo di Torre Annunziata la bambina stava giocando in una delle piscine dell’ Hotel “Punta Quattro Venti” , in via Marittima, ad Ercolano. Nell’albergo c’era la mamma ma non il papà Alessandro D’Anna, 37 anni. L’annegamento è avvenuto poco prima delle 19. Sul posto è accorsa un’ ambulanza del 118, che ha ... Leggi su caffeinamagazine

