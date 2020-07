Così il virus si camuffa e si modifica per farci ammalare (Di lunedì 27 luglio 2020) Un team di ricercatori dell'università texana di Sant'Antonio ha effettuato una scoperta importante per quanto riguarda il virus COVID-19. Nello studio, pubblicato su Nature Communications, gli ... Leggi su globalist

AndreaScanzi : Così è davvero troppo. Si vola! In un giorno solo, doppia ristampa. Per I cazzari del virus (settima in un mese) e… - Roberta91754125 : @matteosalvinimi @mgmaglie Il governo sta usando i migranti per spargere il virus e mantenere così lo stato di emergenza - Roberta91754125 : @Adnkronos Tutto già programmato hanno sguinzagliato migranti ovunque così da spargere il virus e avere la scusa pe… - Roberta91754125 : @Corriere Il governo li fa volutamente fuggire così da spargere il virus per l’Italia e così può mantenere lo stato di emergenza - FelMen8 : @Progetto_Venus @matteosalvinimi Si, è sorprendente come poco dopo 35.000 morti x il virus, soprattutto in Lombardi… -

Ultime Notizie dalla rete : Così virus "Il coronavirus non è partito da Wuhan": la rivelazione della virologa "Bat Woman" Shi Zhengli Corriere della Sera