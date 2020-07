Carlotta Martellini | morta a Mykonos | auto a nolo troppo vecchie | FOTO (Di lunedì 27 luglio 2020) La 18enne italiana Carlotta Martellini ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Myknos il 24 luglio 2020. Emerge un dettaglio potenzialmente decisivo. La povera Carlotta Martellini è morta nella tarda serata di venerdì 24 luglio 2020 a causa di un terribile incidente stradale. Ed ora emerge un dettaglio importante a riguardo. LEGGI … L'articolo Carlotta Martellini morta a Mykonos auto a nolo troppo vecchie FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

ULTIMOBASILEUS : Carlotta Martellini morta nell'incidente a Mykonos, le indagini: le auto noleggiate troppo vecchie - angiuoniluigi : RT @leggoit: Carlotta Martellini morta nell'incidente a Mykonos, le indagini: le auto noleggiate troppo vecchie - leggoit : Carlotta Martellini morta nell'incidente a Mykonos, le indagini: le auto noleggiate troppo vecchie - Fede_4848 : RT @CorriereUmbria: Tragedia di Mykonos, Carlotta voleva fare medicina. La prof: 'Studentessa modello' -

Proseguono le indagini sull’incidente avvenuto a Mykonos, costato la vita alla giovane studentessa italiana, Carlotta Martellini. La polizia greca sta indagando anche sullo stato di usura delle Jeep n ...Sono già rientrate in Italia le sette amiche di Carlotta Martellini, la 18enne di Perugia morta nei giorni scorsi in un incidente stradale mentre era in vacanza a Mykonos, in Grecia. "L'abbiamo vista ...