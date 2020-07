WhatsApp, in arrivo una novità a grande richiesta di tantissimi utenti (Di domenica 26 luglio 2020) sta per preparare una grandissima novità, probabilmente una delle più desiderate da tutti gli utenti. Si tratta della possibilità di utilizzare l'app di messaggistica istantanea su ben quattro ... Leggi su leggo

leggoit : #whatsapp, in arrivo una novità a grande richiesta di tantissimi utenti - infoitscienza : Whatsapp: funzione multi device in arrivo - Switch_in : Segui i nostri post con le novità in arrivo: - xiuheonn : @dazzlehwi arrivo su whatsapp ?? -