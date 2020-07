Nerone e Fabri Fibra insieme in “Bataclan” (Di domenica 26 luglio 2020) Nerone featuring Fabri Fibra: “Bataclan” è il nuovo singolo con strofe che disegnano immagini e in cui risaltano giochi di parole e citazioni “Bataclan”, il nuovo singolo di Nerone con la collaborazione eccezionale di Fabri Fibra, disponibile in digitale ai seguenti link: https://backl.ink/142592718 Nel brano, Nerone e Fabri Fibra collaborano per la prima volta e mettono in… L'articolo Nerone e Fabri Fibra insieme in “Bataclan” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Nerone Fabri Nerone, Fabri Fibra, Bataclan: testo e video Soundsblog Levante, Mahmood e tutte le altre uscite musicali della settimana

AGI - Vogliamo sperare si sia concluso il tempo dei tormentoni, nel senso che quello che doveva uscire è uscito e ora non resta che stringere i denti aspettando che il loro quarto d’ora di luce passi ...

AGI - Vogliamo sperare si sia concluso il tempo dei tormentoni, nel senso che quello che doveva uscire è uscito e ora non resta che stringere i denti aspettando che il loro quarto d’ora di luce passi ...