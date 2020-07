MotoGP, Jarvis: “Rossi ha spinto per tornare al set-up del passato” (Di domenica 26 luglio 2020) “Noi abbiamo quattro piloti e tutti hanno un setting più o meno che va nella stessa direzione. Rossi ha sempre avuto problemi con le gomme e con il grip. Dopo l’ultimo weekend lui ha pensato di cambiare qualcosa e ha spinto per utilizzare un set-up utilizzato in passato“. Lin Jarvis, Managing Director di Yamaha Motor Racing, parla così della decisione di Valentino Rossi di cambiare completamente il set-up della moto dopo che lo stesso Dottore si era mostrato insoddisfatto degli accorgimenti tecnici adottati per Vinales e Quartararo. “Le gomme sono cambiate e anche la moto è cambiata ma lui ha spinto per tornare al set-up del passato – ha aggiunto Jarvis ai microfoni di Sky Sport MotoGP -. Non è facile cambiare queste cose ... Leggi su sportface

