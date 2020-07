Migranti, in 140 su due barconi in pericolo. I naufraghi urlano: “Stiamo morendo” (Di domenica 26 luglio 2020) L’Sos lanciato nella notte da Alarm Phone per due imbarcazioni a rischio in zona Sar di Malta Leggi su ilsecoloxix

Agenzia_Ansa : Due imbarcazioni con 140 #migranti a bordo sono in difficoltà in zona Sar maltese. 'Stiamo morendo', urlano dai bar… - Tg3web : È una richiesta pressante di aiuto quella che viene da due barche nel Mediterraneo. A bordo 140 migranti, che lanci… - LaStampa : Migranti, in 140 su due barconi in pericolo. I naufraghi urlano: “Stiamo morendo” - Anielloportier1 : RT @SchiaffinoFlor1: Migranti, Alarm Phone: altri 140 in pericolo - - GiovannaCampi6 : RT @AngeloCiocca: A #Caltanissetta 100 migranti in fuga dall’ #hotspot. Altri 30 tunisini dall'hotspot di #Pozzallo. Due barconi con 140 ri… -